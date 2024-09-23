بالفيديو.. حريق بـ"الحي الشعبي" في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية باندلاع حريق داخل موقع تصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، الاثنين.
ولم ترد على الفور أنباء عن وجود خسائر في الأرواح نتيجة الحريق الذي نشب داخل منطقة تصوير في "الحي الشعبي" بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، كتب المنتج شريف مدكور على فيسبوك مرفقًا مقاطع مصورة من الحريق: "بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله"، وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، اندلع حريق حالاً في الحي الشعبي".
وقال موقع "القاهرة 24 "، إن الحريق نشب في موقع تصوير عبارة عن مبنى خشبي مكون من طابقين.
وتظهر مقاطع مصورة ارتفاعًا كثيفًا للدخان وألسنة اللهب، من بنايات خشبية.
ودفعت السلطات بعربات إطفاء، واستعان عاملو الحماية المدنية بخزانات مياه ضخمة لمحاصرة الحريق من سائر الاتجاهات ومنع امتداده للأبنية المجاورة.