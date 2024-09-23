بالفيديو.. حريق بـ"الحي الشعبي" في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، كتب المنتج شريف مدكور على فيسبوك مرفقًا مقاطع مصورة من الحريق: "بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله"، وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، اندلع حريق حالاً في الحي الشعبي".