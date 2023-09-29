شاهد: "باتت تحت المياه".. لن تصدق أن هذه المشاهد في نيويورك.. وهذا ما فعلته "أوفيليا"

واضطرت كاثي هوتشول، حاكمة نيويورك، إلى إعلان حالة الطوارئ بعد أن قالت إنها "عاصفة خطيرة ومهددة للحياة"؛ وذلك في محاولة للسيطرة على الوضع الكارثي في معظم أجزاء الولاية الأمريكية، ولاسيما مع وصول معدل تساقط الأمطار إلى 12.7 سم، واحتمالية أن يصل إلى 17.8 سم خلال الساعات القادمة.