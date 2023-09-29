شاهد: "باتت تحت المياه".. لن تصدق أن هذه المشاهد في نيويورك.. وهذا ما فعلته "أوفيليا"

تسبَّبت عاصفة "أوفيليا" الاستوائية العاتية في غرق أجزاء كبيرة من ولاية نيويورك الأمريكية، بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة الولاية الشهيرة، وتركت شوارعها وطرقها الرئيسية ومحطات الأنفاق في حالة يرثى لها.
وتسببت الفيضانات التي اجتاحت نيويورك إثر هطول الأمطار الغزيرة في إغلاق الطرق، ومحطات مترو الأنفاق، بعد تسرُّب المياه الغزيرة للمحطات، كما أُغلق مطار لاجوارديا الدولي مع تزايد تأخير الرحلات.
واضطرت كاثي هوتشول، حاكمة نيويورك، إلى إعلان حالة الطوارئ بعد أن قالت إنها "عاصفة خطيرة ومهددة للحياة"؛ وذلك في محاولة للسيطرة على الوضع الكارثي في معظم أجزاء الولاية الأمريكية، ولاسيما مع وصول معدل تساقط الأمطار إلى 12.7 سم، واحتمالية أن يصل إلى 17.8 سم خلال الساعات القادمة.
وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ولقطات للفيضانات العارمة التي غمرت محطات الأنفاق، والشوارع والطرق الرئيسية، وقد غرقت السيارات والمحال التجارية، وحاصرت المياه السكان.
كما شوهد بعض السكان محاصرين داخل محطات مترو الأنفاق بعد أن غمرت المياه المحطات، وأدت إلى توقُّف القطارات التي تعمل بالكهرباء عن العمل.