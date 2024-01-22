فيديو مروع.. وفاة مأساوية لرجل أعمال أمام موظفيه في حفل لشركته

لَقِيَ رجل أعمال هندي حتفه بطريقة مروعة خلال احتفالات شركته بالذكرى الـ25 لتأسيسها في حيدر أباد.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، سقط سانجاي شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Vistex Asia" من القفص الذي كان متواجدًا فيه أثناء العرض الاحتفالي أمام عدد كبير من موظفيه.
وتوفي "شاه"، يوم الخميس الماضي، بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان مع "شاه" مسؤول آخر من الشركة وهو راجو داتلا، الذي لا يزال حيًّا ويعالج من إصابات بالغة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاثنين سَقَطا بعدما قطع أحد الحبال التي كانت مربوطة بالقفص المعلق على ارتفاع 15 قدمًا.
وفتحت الشرطة تحقيقًا حول الحادث ووجهت الاتهام إلى المسؤولين عن تنظيم الحفل؛ لتسببهم في وفاة "شاه" وإصابة "داتلا".