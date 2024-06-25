النيابة الأردنية: توجيه تهمة الاتجار بالبشر لـ 28 شخصاً في قضية وفاة 99 حاجاً أردنياً

كما قرّرت إغلاق الشركات التي قامت بدورٍ بارزٍ في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، وحجزت على كل المتحصلات الجُرمية التي كانت ثمرة لاستغلال حجاج بيت الله الحرام بهذه الطريقة.