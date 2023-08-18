الفضائح لا تأتي فرادى.. "أصغر رئيس حكومة في العالم" إلى المحاكمة!

وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقض مضاجع "كورتس"؛ إذ إن القضاء يشتبه في أنه اختلس أموالاً عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزورة، ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثرة، لكن التحقيق في هذه القضية لم ينتهِ بعد.