25 تريليون جالون من مياه الأمطار هطلت على ولاية كاليفورنيا الأمريكية
واجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سلسلة من العواصف القاتلة التي تسبّبت في فيضانات وانقطاع الكهرباء عن الآلاف وإغراق الطرق وإسقاط الأشجار وإطلاق العنان لتدفقات الحطام والانهيارات الأرضية، كما لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم، ولا يزال طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مفقوداً، بعد أن جرفته مياه الفيضانات من سيارة والدته في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.
وهذه السلسلة من العواصف الشتوية الكبرى التي بدأت في 26 ديسمبر واستمرت قرابة ثلاثة أسابيع، كان أحدثها العاصفة التاسعة التي ضربت يوم الاثنين (16-1)، وجلبت كمية هائلة من مياه الأمطار قُدرت بما لا يقل عن 24.5 تريليون جالون من المياه في 16 يوماً، وفقا لحسابات كولين مكارثي؛ طالب علوم الغلاف الجوي في جامعة كاليفورنيا.
واستعان مكارثي؛ ببيانات المركز الوطني للتنبؤ بالطقس الذي قدر أن الولاية بأكملها تلقت ما معدله 8.61 بوصة من المياه خلال تلك الفترة، وبوصة واحدة من الأمطار في فدان تساوي نحو 27.154 جالوناً من الماء، فقام بضرب 27000 × 8.61 × مساحة الأراضي، وهكذا توصل إلى هذا الاستنتاج.