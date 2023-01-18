25 تريليون جالون من مياه الأمطار هطلت على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سلسلة من العواصف القاتلة التي تسبّبت في فيضانات وانقطاع الكهرباء عن الآلاف وإغراق الطرق وإسقاط الأشجار وإطلاق العنان لتدفقات الحطام والانهيارات الأرضية، كما لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم، ولا يزال طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مفقوداً، بعد أن جرفته مياه الفيضانات من سيارة والدته في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.