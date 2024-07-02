تحذير من استخدام مسكنات الألم.. شاهد طريقة آمنة لتخفيف آلام التسنين عند الأطفال

وبالمثل، فإن المنتجات التي تحتوي على الليدوكائين غير آمنة أيضًا للرضع، وحذرت إدارة الغذاء والدواء من أنها "يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة، مثل مشاكل في القلب وإصابات خطيرة في الدماغ وحتى الموت. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحلول الليدوكائين اللزج الموضعي عن طريق الفم أن يسبب نوبات عند الرضع والأطفال الصغار عند استخدام كمية كبيرة منه، أو عند ابتلاعه عن طريق الخطأ".