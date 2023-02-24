قبر لمَن بداخلها ودفن لآخرين.. ماذا تفعل "دبابة روسية في وسط برلين"؟!

وأضاف: "ثم وخلال ثوان معدودة، تحولت هذه الأداة التي يفترض أنها غير قابلة للتدمير إلى مجرد كومة خردة وقبر لمَن هم في داخلها، الذين بدورهم دفنوا آخرين (قبلهم)".