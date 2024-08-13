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بالفيديو.. لحظة ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية
ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ووصل تأثيره إلى سان دييغو على الحدود الأمريكية - المكسيكية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان في حي هايلاند بارك بلوس أنجلوس، على بُعد نحو 10.5 كيلومتر شمال شرق مقر بلدية المدينة، وعلى عمق 12.1 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وتسبَّب الزلزال في اهتزاز المباني، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرارٍ مادية كبيرة أو خسائر بشرية.
وبثَّ عديدٌ من وسائل الاعلام الأمريكية عدداً من اللقطات للحظات الرعب التي عاشها سكان لوس أنجلوس مع وقوع الزلزال، ومن بينها صدمة مذيعين على الهواء مباشرة، وإخلاء مباني بعض المدارس من طلابها وإرسالهم إلى ملعب مجاور.