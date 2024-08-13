بالفيديو.. لحظة ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

وبثَّ عديدٌ من وسائل الاعلام الأمريكية عدداً من اللقطات للحظات الرعب التي عاشها سكان لوس أنجلوس مع وقوع الزلزال، ومن بينها صدمة مذيعين على الهواء مباشرة، وإخلاء مباني بعض المدارس من طلابها وإرسالهم إلى ملعب مجاور.