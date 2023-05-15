بالفيديو.. طائرة شحن أمريكية تنجو من كارثة بعد رصد "خلل مبكر"

وأوضحت شركة "كارغولوكس" المالكة للطائرة، أن ما وقع مساء الأحد كان "حادث هبوط خطير"، حيث اضطرت الطائرة إلى التخلص من الوقود في الجو، قبل تنفيذ عملية الهبوط التي انتهت على نحو متحكم فيه.