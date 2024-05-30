أغرب موقف أمام المحاكم الأمريكية.. شاهد ما رآه القاضي عبر "زووم" وجعله يحكم فورًا

وفي محاولة للتخفيف من الدليل الحتمي الظاهر لمخالفة قرار المحكمة؛ سارعت محامية "هاريس"، "نتالي بيت"، أمام القاضي بطلب تأجيل جلسة سماع أقواله لمدة تصل إلى أربعة أسابيع إذا سمحت المحكمة بذلك؛ لكن القاضي "سيمبسون" قال مندهشًا: "حسنًا، هناك شيء لا أفهمه، هذه قضية القيادة أثناء تعليق رخصة القيادة، وكان يقود السيارة فقط، ولم يكن لديه رخصة".