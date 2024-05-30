أغرب موقف أمام المحاكم الأمريكية.. شاهد ما رآه القاضي عبر "زووم" وجعله يحكم فورًا
أثناء محاكمته بتهمة تتعلق بقيادة السيارة أثناء تعليق رخصة القيادة، أفرَج قاضي محكمة ولاية ميشيغان، عن الشاب الأمريكي كوري هاريس بكفالة، مع استمرار تعليق رخصة قيادته للسيارة؛ وهو ما يعني أنه ممنوع من القيادة حتى تُصدر المحكمة حكمها؛ لكن حين تم طلبه لسماع أقواله بالمحكمة عبر دائرة فيديو "زووم"، قام "هاريس" بأغرب موقف أمام المحاكم الأمريكية.
مخالفة صريحة لقرار المحكمة
وفي الفيديو الغريب الذي تداولته مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية؛ فإنه حين فتح موظفو المحكمة دائرة الفيديو ليدلي "هاريس" بشهادته، ظهر المتهم وهو يقود سيارته في مخالفة صريحة لقرار المحكمة بتعليق رخصة القيادة.
القاضي غير مصدّق ما يراه
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ظهر قاضي المقاطعة سيدريك سيمبسون في الفيديو وهو غير مصدّق ما يراه أمام عينيه؛ بينما يتصل المتهم "هاريس"، وكان حزام الأمان مرئيًّا؛ مما يدل على أن المدعى عليه يخالف قرار المحكمة ويقود سيارته رغم تعليق رخصته.
وهنا صاح القاضي: "يا سيد هاريس، هل تقود سيارتك؟"، وهنا ارتبك "هاريس" وهو يقول: "في الواقع، أنا ذاهب إلى عيادة طبيبي.. لذا فقط أعطني ثانية واحدة.. أنا أوقف سيارتي الآن".
صدمة وذهول وجهد لاحتواء الضحك
وتُظهر اللقطات المأخوذة من مكالمة "زوم" موظفي المحكمة وهم يقفون في حالة صدمة؛ بينما يبذل الموجودون في الجزء الخلفي من الغرفة قصارى جهدهم لاحتواء ضحكاتهم.
ثم سأل القاضي، المذهول، عما إذا كان "هاريس" يقود أم في سيارة متوقفة، فأجاب: "فقط أعطني ثانية"؛ في إشارة إلى محاولته إيقاف السيارة.
مخالفة بالدليل الحتمي
وفي محاولة للتخفيف من الدليل الحتمي الظاهر لمخالفة قرار المحكمة؛ سارعت محامية "هاريس"، "نتالي بيت"، أمام القاضي بطلب تأجيل جلسة سماع أقواله لمدة تصل إلى أربعة أسابيع إذا سمحت المحكمة بذلك؛ لكن القاضي "سيمبسون" قال مندهشًا: "حسنًا، هناك شيء لا أفهمه، هذه قضية القيادة أثناء تعليق رخصة القيادة، وكان يقود السيارة فقط، ولم يكن لديه رخصة".
حكم فوري في القضية
واعترفت المحامية بالهزيمة، وقالت: "هذا صحيح حضرة القاضي". وتابع القاضي: "لا أعرف حتى لماذا يفعل ذلك!".
وعلى الفور، أعلن القاضي "سيمبسون" أنه "تم إلغاء كفالة الإفراج المالية، وأن على المدّعى عليه (هاريس) أن يسلّم نفسه إلى سجن مقاطعة واشتيناو بحلول الساعة السادسة مساء نفس اليوم".
وهنا أجاب "هاريس" عبر "زووم": "يا إلهي"، وكان مصدومًا لأن القاضي أصدر حكمًا بهذه السرعة دون حتى سماع إفادته.
وحسب القانون في ولاية ميشيغان؛ بالنسبة للمخالفة الأولى، يمكن أن تؤدي حالة واحدة من القيادة برخصة معلقة إلى غرامة قدرها 500 دولار وما يصل إلى 93 يومًا في السجن، وقد تعني المخالفة الثانية السجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دولار.