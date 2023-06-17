فيديو يكشف أحدث انتكاسة أوروبية بقدرات الفضاء.. شاهد ما فعله صاروخ بعد انتهاء العد التنازلي

الصاروخ "ميورا 1" الذي أنتجته شركة "بي إل دي سبيس" جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة، ويعادل ارتفاعه مبنى من 3 طوابق، ولديه سعة شحن تصل إلى 100 كيلوغرام، ويمكن استخدامه أيضًا لإجراء تجارب انعدام الجاذبية.