مشاهد مروّعة.. غابات اليونان تحترق وعشرون قتيلاً في يومين

وقضى 18 شخصاً يُرجّح أنهم مهاجرون، في متنزه داديا الوطني قرب الحدود مع تركيا الذي يشكّل نقطة دخول غالباً ما يسلكها المهاجرون، حسب أرتوبيوس، الذي قال: "ننظر في احتمال أن يكون هؤلاء قد دخلوا بلادنا بطريقة غير نظامية"، إذ لم يعلن فقدان أي مقيم في اليونان، موضحاً أنه عثر على الضحايا شمال مدينة ألكسندروبولي.