تمديد توقيف "دوروف" في فرنسا.. وأول تعليق من "تلغرام" على احتجاز مؤسسها

فيما مددت السلطات الفرنسية مساء الأحد توقيف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون، أكدت تلغرام، الأحد، أن مؤسسها بافيل دوروف الموقوف في فرنسا "ليس لديه ما يخفيه".