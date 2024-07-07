"غش" أم دراسة للخصم؟.. زجاجة مياه تثير الجدل بشأن تأهل إنجلترا ببطولة أوروبا

انتشرت لقطة من مباراة إنجلترا وسويسرا ببطولة كأس أوروبا، مساء السبت، وأثارت الجدل حول "غش محتمل" لحارس المنتخب الإنجليزي خلال ركلات الترجيح.
وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره السويسري، أمس السبت بركلات الترجيح، وكان حارس المرمى جوردان بيكفورد نجمَ الركلات، بتصديه لركلة واحدة، كما نجح بالقفز في جهة الكرة الصحيحة في معظم الكرات الأخرى التي دخلت المرمى.
وأظهرت لقطات خاصة، حمْل الحارس الإنجليزي بيكفورد، زجاجة مياه، كُتب عليها بدقة أين يتوجه لحظة التصدي لكل ركلة من لاعبي منتخب سويسرا؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبالفعل، كُتب على الزجاجة، أن بيكفورد يجب أن يقفز لجهة اليسار، عند تنفيذ مدافع سويسرا مانويل أكانجي للكرة، وهو ما حصل؛ حيث قفز بيكفورد لليسار وتصدى لركلة أكانجي، وقاد إنجلترا لنصف نهائي بطولة اليورو.
وأثار اعتمادُ بيكفورد على القنينة الجدلَ، واعتبر البعض الحالة "غشًّا"؛ بسبب اعتماد الحارس على المعلومات والبيانات المكثفة من قِبَل الطاقم التدريبي، للتصدي، عوضًا عن الاعتماد على حدسه الخاص.
أما نسبة أخرى من المشجعين، فاعتبرت الأمر اجتهادًا عادلًا من طاقم المنتخب الإنجليزي.