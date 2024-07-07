"غش" أم دراسة للخصم؟.. زجاجة مياه تثير الجدل بشأن تأهل إنجلترا ببطولة أوروبا

وبالفعل، كُتب على الزجاجة، أن بيكفورد يجب أن يقفز لجهة اليسار، عند تنفيذ مدافع سويسرا مانويل أكانجي للكرة، وهو ما حصل؛ حيث قفز بيكفورد لليسار وتصدى لركلة أكانجي، وقاد إنجلترا لنصف نهائي بطولة اليورو.