الإمارات تقر زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصارف

ووفق المعلومات المسجلة في منصة "نافس" فإن عدد المنضمين إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج "نافس" وصل الى أكثر من 14 ألف مواطن وما زالوا على رأس عملهم، وبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي إلى حوالي 170 ألف مواطن مستفيد خلال السنوات الخمس القادمة.