من تغيير صغير إلى إيقاف الإشعارات.. تقرير: 7 خطوات لتجنب التصفح الدائم لشاشة هاتفك الذكي

يعيق استخدام الشاشات أو وجودها في محيط نومك فرص حصولك على قدر مناسب من النوم؛ مما يجعلك متوترًا وغاضبًا طوال اليوم؛ مما يؤثر على كل عمل أو مهمة تقوم بها؛ لذا احتفظ بجميع شاشاتك بعيدًا عن غرفة نومك أو بعيدًا عن الأنظار لتمنع نفسك من الوصول إلى هاتفك ليلًا أو حتى في الصباح الباكر.. أيضًا، يمكنك بدلًا من ذلك قضاء وقت الفراغ هذا في القيام بشيء أكثر فائدة مثل أي نشاط رياضي أو قراءة كتاب جيد.