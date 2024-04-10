رغم قيود الاحتلال.. 5 آلاف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالحرم الإبراهيمي "صور"

ومنذ 1994، فرض الاحتلال الإسرائيلي تقسيمًا على الحرم الإبراهيمي بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، بعد أن ارتكب مستعمر إسرائيلي مجزرة بإطلاق النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام؛ مما أدى إلى استشهاد 29 مواطنًا.