قتل شخصين ولاذ بالفرار.. صورة جديدة لمهاجم بروكسل قبل وفاته متأثراً بجروحه

وكانت بلجيكا قد استُهدفت بعدد من الهجمات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليّته عنها، حيث وقع الهجوم الأكثر دموية في 22 مارس 2016، عندما شهدت بروكسل هجوماً انتحارياً مزدوجاً في مطار زافينتيم وفي مترو الأنفاق وسط الحي الأوروبي، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً.