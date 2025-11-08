طقطقة الرقبة.. راحة مؤقتة قد تحمل مخاطر كبيرة

رغم الشعور بالراحة المؤقتة، حذّرت دراسات طبية حديثة من خطورة طقطقة الرقبة المتكررة أو العنيفة، مبينة أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية، خصوصًا لدى الشباب دون سن الخمسين، وفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز ناو".
يحدث صوت الطقطقة نتيجة تمدد المفاصل الزليلية في الرقبة، التي تحتوي على سوائل، حيث يؤدي التمدد المفاجئ إلى تحرر الغاز داخل السائل الزليلي.
ويشير الخبراء إلى أن الخطر لا يكمن في الصوت نفسه، بل في الضغط المفاجئ على الشرايين الحساسة مثل الشريان الفقري والسباتي، ما قد يؤدي إلى تمزق بطانة الشريان وتكوّن جلطة دموية يمكن أن تنتقل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية.
ينصح الأطباء بتجنّب طقطقة الرقبة بشكل متكرر، واستبدالها بوسائل أكثر أمانًا مثل:
- تمارين تمدد لطيفة تشمل لفّ الرقبة وثني الذقن تدريجيًا.
- تصحيح وضعية الجسم أثناء الجلوس والعمل لتقليل الضغط على الرقبة.
- استخدام الحرارة أو البرودة لتخفيف الألم والتيبّس العضلي.
- مراجعة الطبيب أو المعالج الطبيعي في حال استمرار الألم أو الرغبة المتكررة في الطقطقة.
ويؤكد المختصون أن تغيير نمط الحياة نحو مزيد من النشاط المنتظم والابتعاد عن العادات الضارة مثل طقطقة الرقبة، يمثل خطوة وقائية مهمة لتفادي المضاعفات الصحية طويلة الأمد.
كما ينصح الأطباء الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة أمام الشاشات أو يعانون من توتر عضلي مزمن بضرورة الوعي بمخاطر هذه العادة واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الفقرات والعصب.