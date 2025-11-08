طقطقة الرقبة.. راحة مؤقتة قد تحمل مخاطر كبيرة

رغم الشعور بالراحة المؤقتة، حذّرت دراسات طبية حديثة من خطورة طقطقة الرقبة المتكررة أو العنيفة، مبينة أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية، خصوصًا لدى الشباب دون سن الخمسين، وفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز ناو".