عرّض حياة الجميع للخطر.. شاهد الفيديو الذي تَسبب في توقيف مقيم مصري تمهيدًا لإبعاده عن الكويت

وقالت الداخلية الكويتية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقًا: "تعاملت الإدارة العامة للمرور بشكل فوري مع قائد مركبة من الجالية المصرية، ظهَر في مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بالاصطدام عمدًا بمركبة أخرى على الطريق؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ حيث تم ضبطه، وتحرير عدة مخالفات بحقه، وحجز المركبة، وايداعه نظارة المرور؛ تمهيدًا لإبعاده عن البلاد".