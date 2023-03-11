"كأنه لا شيء".. فيديو مرعب يكشف ما فعله تمساح بسور حديدي

"كأن هذا السور الحديدي لا شيء مطلقاً"، هكذا وصفت صحيفة "نيويورك بوست" لقطات مرعبة يقوم خلالها تمساح عملاق بثني القضبان الحديدية واقتحام سور لنادي جولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت الصحيفة، حدثت الواقعة في نادي جولف خاص في بلدة بلاسيدا بفلوريدا، حيث التقطت كاميرا مراقبة لحظة مرعبة هذا الأسبوع، حين مزق تمساح ضخم ببساطة سياجًا معدنيًا تم تركيبه حديثًا في أحد نوادي الجولف، قبل أن يتسلل إلى داخل النادي مباشرة.
وأضافت الصحيفة، يأتي ذلك الحادث بعد أسابيع فقط من مقتل امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا على يد تمساح ضخم في ولاية فلوريدا، حيث قتلت التماسيح العملاقة ثلاثة أشخاص في الأشهر الثمانية الماضية.
جديرٌ بالذكر أن ولاية فلوريدا موطن لنحو 1.3 مليون تمساح.
الفيديو المرعب نشره عالم أرصاد محلي، وحصد أكثر من مليون مشاهدة على "فيسبوك"، وأكثر من 50 ألف إعجاب على إنستجرام.