"كأنه لا شيء".. فيديو مرعب يكشف ما فعله تمساح بسور حديدي

وقالت الصحيفة، حدثت الواقعة في نادي جولف خاص في بلدة بلاسيدا بفلوريدا، حيث التقطت كاميرا مراقبة لحظة مرعبة هذا الأسبوع، حين مزق تمساح ضخم ببساطة سياجًا معدنيًا تم تركيبه حديثًا في أحد نوادي الجولف، قبل أن يتسلل إلى داخل النادي مباشرة.