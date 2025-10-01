تحبه ساخناً أم بارداً؟ دراسة أمريكية تكشف تأثير درجة حرارة الطعام على القلق والهضم والصحة الجسدية

ووفقًا لتقرير نشر في المجلة البريطانية للتغذية ونقله موقع ميديكال إكسبريس، توصل الباحثون إلى أن الأطعمة والمشروبات الباردة تزيد من القلق والأرق، وتؤثر مباشرة على اضطرابات الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون. كما لوحظ انخفاض هذه الآثار الجانبية لدى المشاركين الصينيين الذين يستهلكون كميات أقل من الأطعمة الباردة.