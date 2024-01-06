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مقتل خمسة أشخاص وإصابة "22" آخرين في حريق بمستشفى شمال ألمانيا
اندلع في الطابق الثالث قبل توسُّع النيران إلى العديد من غرف المرضى
لقي خمسةُ أشخاص حتفَهم في حريق شبّ في مستشفى ببلدة أويلتسن الواقعة في شمال ألمانيا، بينما أصيب "22" آخرون بجروح متفاوتة.
وذكرت الشرطة المحلية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المستشفى، قبل توسع النيران إلى العديد من غرف المرضى، منوّهة إلى أن رجال الطوارئ الذين شاركوا في إخماد النيران أنقذوا العديد من الأشخاص؛ حيث أقامت لهم خدمات الطوارئ نقطة تجمع لفحص المرضى، ثم توزيعهم على أجنحة أخرى داخل المستشفى، أو نقلهم إلى مستشفيات مجاورة.
يُذكَر أن حريقًا مماثلًا شبّ في مستشفى ببلدة هيمر غرب البلاد، في أغسطس الماضي، وأسفر عن إصابة 28 شخصًا.