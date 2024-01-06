مقتل خمسة أشخاص وإصابة "22" آخرين في حريق بمستشفى شمال ألمانيا

وذكرت الشرطة المحلية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المستشفى، قبل توسع النيران إلى العديد من غرف المرضى، منوّهة إلى أن رجال الطوارئ الذين شاركوا في إخماد النيران أنقذوا العديد من الأشخاص؛ حيث أقامت لهم خدمات الطوارئ نقطة تجمع لفحص المرضى، ثم توزيعهم على أجنحة أخرى داخل المستشفى، أو نقلهم إلى مستشفيات مجاورة.