تصنعها "تسلا".. "ماسك" يميط اللثام عن أول "سيارة أجرة آلية"

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ النقاب عن أول "سيارة أجرة آلية" تابعة لشركته "تسلا".
وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن سيارة تسلا الآلية الجديدة ستكون ذات بابين يفتحان كأجنحة النورس، وستكون بلا "مقود" أو "دواسات وقود".
وقال ماسك؛ إن سيارة الأجرة الآلية الجديدة "سايبر كاب" ستدخل مرحلة الإنتاج عام 2026، وسيكون سعرها أقل من 30 ألف دولار.
وأضاف: "تشغيل هذه السيارة سيتكلف 20 سنتاً للميل بمرور الوقت، وسيكون الشحن لاسلكياً، ولا يتطلب أي مقابس".
واستعرض "ماسك"؛ خلال المؤتمر، كذلك إصداراً جديداً من السيارات الكهربائية الآلية "واي إس"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وعرض مركبة أكبر ذاتية القيادة أطلق عليها "روبو فان"، هي قادرة على حمل ما يصل إلى 20 شخصاً، إضافة إلى روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان من تصنيع "تسلا".
ويسعى "ماسك" في خطته لتشغيل أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها "تسلا"، التي يمكن للركاب طلبها عبر تطبيق.
وسيتمكّن مالكو سيارات "تسلا" من جني الأموال من التطبيق من خلال إدراجها كسيارات أجرة آلية.