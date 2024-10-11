تصنعها "تسلا".. "ماسك" يميط اللثام عن أول "سيارة أجرة آلية"

وعرض مركبة أكبر ذاتية القيادة أطلق عليها "روبو فان"، هي قادرة على حمل ما يصل إلى 20 شخصاً، إضافة إلى روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان من تصنيع "تسلا".