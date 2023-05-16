شاهد.. إعصار "موكا" يفتك بولاية راخين في ميانمار والقتلى 41

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار "موكا" في ولاية راخين في ميانمار، إلى 41 شخصًا على الأقل، الثلاثاء؛ وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
ووصل "موكا" إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في ميانمار؛ حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترًا في الساعة؛ مما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.
وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لـ"فرانس برس": "يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلًا".
وأوضح: "سيكون هناك المزيد من القتلى؛ إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين".
ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24، والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة.
من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار في وقت سابق، الاثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.
ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.