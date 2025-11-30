محطات
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 442 قتيلًا و402 مفقود
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عددًا من المناطق في إندونيسيا إلى 442 قتيلًا، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم.
وأوضحت الهيئة أن 402 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تستمر الجهود للوصول إلى المناطق المتضررة، خصوصًا في جزيرة سومطرة، التي تُعد الأكثر تضررًا من الكارثة، حيث علِق الآلاف وانقطعت عنهم الإمدادات الحيوية.
كما أشارت الهيئة إلى أن عدد الجرحى بلغ حتى الآن 646 شخصًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع مع استمرار تعثّر عمليات الإنقاذ وصعوبة الوصول للمناطق المنكوبة.