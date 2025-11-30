ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 442 قتيلًا و402 مفقود

وأوضحت الهيئة أن 402 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تستمر الجهود للوصول إلى المناطق المتضررة، خصوصًا في جزيرة سومطرة، التي تُعد الأكثر تضررًا من الكارثة، حيث علِق الآلاف وانقطعت عنهم الإمدادات الحيوية.