حول العالم في صورة: مشهد مذهل.. "إجوازو" عجيبة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" تظهر إحدى عجائب الدنيا السبع الطبيعية شلالات إجوازو الواقعة على الحدود بين دولتي البرازيل والأرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية، وأحد أهم المزارات السياحية في نصف الكرة الجنوبي.
والتقط هذا المشهد المذهل من الجانب البرازيلي للشلالات على الحدود مع الأرجنتين، بالقرب من فوز دو إجوازو بولاية بارانا.
ويعني اسم "إجوازو" الماء الكثير، وذلك بلغة السكان الأصليين لتلك البقعة من العالم، في إشارة إلى المياه الكثيفة المتدفقة من الشلالات، التي تُعد واحدة من أكبر الشلالات في العالم.
تتكون شلالات إجوازو من 20 شلالاً كبيراً و255 شلالاً صغيراً تمتد لأكثر من 2700 كيلومتر، والبعض منها يصل ارتفاعه إلى 82 متر، وتُعد الشلالات أطول من شلالات نياجرا الشهيرة مرتين، وقد ضمنتها "اليونسكو" في قائمة مواقع التراث العالمي.
ويرجع تاريخ اكتشاف الشلالات، التي تكونت نتيجة انفجار بركان، إلى عام 1542م، حينما عثر عليها المستكشف الإسباني ألفا كابيزا دو فاكا، غير أنها اكتشفت بالكامل في أواخر القرن التاسع عشر.