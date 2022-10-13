حول العالم في صورة: مشهد مذهل.. "إجوازو" عجيبة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية

ويرجع تاريخ اكتشاف الشلالات، التي تكونت نتيجة انفجار بركان، إلى عام 1542م، حينما عثر عليها المستكشف الإسباني ألفا كابيزا دو فاكا، غير أنها اكتشفت بالكامل في أواخر القرن التاسع عشر.