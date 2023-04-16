مصر.. القضاء الإداري يعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الأحد، قراراً يقضي بعزل مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم من منصبه، بعدما نفّذ حكماً قضائياً بالحبس لمدة شهر.
وألزمت المحكمة مجلس الإدارة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات لانتخاب رئيس جديد.
وجاء حكم المحكمة "بزوال الصفة" عن منصور؛ بعد قبول دعوى قضائية أقامها عبدالله جورج؛ وهاني شكري؛ عضوا مجلس الزمالك السابقان، وآخرون، للمطالبة بعزل منصور؛ بعد أن تمّ حبسه شهراً طبقاً لما تنص عليه اللائحة.
وكان منصور؛ قد عاد إلى رئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي.