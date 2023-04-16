مصر.. القضاء الإداري يعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

وجاء حكم المحكمة "بزوال الصفة" عن منصور؛ بعد قبول دعوى قضائية أقامها عبدالله جورج؛ وهاني شكري؛ عضوا مجلس الزمالك السابقان، وآخرون، للمطالبة بعزل منصور؛ بعد أن تمّ حبسه شهراً طبقاً لما تنص عليه اللائحة.