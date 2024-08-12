بعمق 10 كيلو مترات.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

ويأتي زلزال الاثنين بعد أقل من أسبوع من زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا وشعر به سكان لوس أنجلوس أيضًا على نطاق واسع. ولم يتسبب هذا الزلزال في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.