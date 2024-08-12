بعمق 10 كيلو مترات.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالاً بقوة 5.04 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا يوم الاثنين، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
وفي التفاصيل، أفاد السكان في أنحاء منطقة لوس أنجلوس بأنهم شعروا بالهزة بقوة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ويأتي زلزال الاثنين بعد أقل من أسبوع من زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا وشعر به سكان لوس أنجلوس أيضًا على نطاق واسع. ولم يتسبب هذا الزلزال في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي، وكان مركز زلزال يوم الاثنين بالقرب من حي هايلاند بارك في لوس أنجلوس.