باحثون أمريكيون يكتشفون موقع الإطلاق المحتمل لصاروخ "بوتين" الذي "لا يقهر"

وذكر "بوتين" أن السلاح - الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم SSC-X-9" Skyfall" لديه نطاق غير محدود تقريبًا، ويمكنه التهرب من الدفاعات الصاروخية الأمريكية، لكنّ بعض الخبراء الغربيين يشككون في مزاعمه والقيمة الاستراتيجية لصاروخ Burevestnik، قائلين: "إنه لن يضيف قدرات لا تمتلكها موسكو بالفعل، كما أنه ينطوي على مخاطر وقوع حادث ينبعث منه الإشعاع".