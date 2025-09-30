زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفلبين دون تحذير من تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل وسط الفلبين، وفق ما أفاد به المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى قوة 7 درجات.