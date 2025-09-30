محطات
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفلبين دون تحذير من تسونامي
ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل وسط الفلبين، وفق ما أفاد به المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى قوة 7 درجات.
وحدد مركز الزلزال قرب مدينة "كالابي" في مقاطعة بوهول، دون صدور تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، بحسب مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ.
وتُعد الفلبين من المناطق النشطة زلزاليًّا، إذ تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة تتفاوت في شدتها.