"قمة العشرين": رئيس الوزراء الكندي لا يستطيع مغادرة الهند.. والسبب فني

لم يستطع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، مغادرة الهند إلى بلاده حتى الآن، بالرغم من انتهاء قمة قادة دول العشرين في العاصمة نيودلهي، وانتهاء جولته الآسيوية. فما سبب ذلك؟
سيضطر رئيس الوزراء الكندي إلى المبيت ليلة أخرى في الهند بعد أن واجهت الطائرة التي أقلته إلى نيودلهي مشاكل وأعطالاً فنية؛ ما أرجأ مغادرة "ترودو" ووفده المرافق إلى صباح الغد؛ إذ سيحتاج الفريق الهندسي المنوط به إصلاح العطل إلى بعض الوقت لمعالجة المشكلة وحلها، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية عن مسؤولي المطار.
واختتم "ترودو" جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة إندونيسيا، وحضر اجتماعًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قبل أن يطير إلى سنغافورة، حيث اجتمع مع رئيس الحكومة وقادة الأعمال في الدولة المدينة لتشجيع الاستثمار في كندا والصادرات الكندية، ثم أنهاها في العاصمة نيودلهي بحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين.