"قمة العشرين": رئيس الوزراء الكندي لا يستطيع مغادرة الهند.. والسبب فني

واختتم "ترودو" جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة إندونيسيا، وحضر اجتماعًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قبل أن يطير إلى سنغافورة، حيث اجتمع مع رئيس الحكومة وقادة الأعمال في الدولة المدينة لتشجيع الاستثمار في كندا والصادرات الكندية، ثم أنهاها في العاصمة نيودلهي بحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين.