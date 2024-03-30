وقائع مشينة استمرت لسنوات.. الكشف عن سرقات لمحتويات طائرة الرئيس الأمريكي

وحسب وكالة "فرانس برس"، ذكر "موقع بوليتيكو" أنه "على مدى سنوات، قام العشرات من الصحفيين - وغيرهم - بحشو حقائبهم بهدوء قبل النزول من الطائرة بكل شيء، من الأكواب المخصصة للشراب والمزينة بالنقوش إلى الكؤوس وأي شيء تقريبًا يحمل شارة طائرة أير فورس وان".