حول العالم في صورة: سباق الجاموس في تايلاند.. ما قصته؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد مجموعة من حيوان الجاموس برفقة رعاتها، يتنافسون في سباق سرعة محموم للفوز بالمرتبة الأولى في تايلاند.
ويعد المهرجان المعروف باسم "مهرجان تشونبوري" تقليدًا سنويًّا في الدولة الواقعة جنوب شرق القارة الآسيوية في شبه الجزيرة الهندية الصينية، ويُعد إيذانًا ببدء موسم زراعة الأرز الجديد، ويقام في مقاطعة تشونبوري الساحلية على بُعد 80 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة بانكوك.
ويعود التقليد التايلاندي المثير للفضول إلى القرن التاسع عشر؛ إذ يحتفي المزارعون ببداية طقس الرياح الموسمية المثالي لزراعة الأرز. وفضلاً عن كون الأرز عنصرًا مهمًّا على مائدة الأسر التايلاندية فإنه كذلك أحد أهم الصادرات التايلاندية؛ إذ تنتج الدولة الآسيوية نحو 5% من إنتاج الأرز في العالم، وتعتبر ثاني أكبر مُصدِّر للأرز في العالم.
ويجذب المهرجان السنوي، الذي يقام على مضمار مغطى بالوحل، المئات من المشاهدين؛ لمشاهدة التنافس المحموم بين الجاموس المائي، ويكون ذلك تكريمًا له على دوره منذ مئات السنين في زراعة الأرز في تايلاند.