حول العالم في صورة: سباق الجاموس في تايلاند.. ما قصته؟

ويجذب المهرجان السنوي، الذي يقام على مضمار مغطى بالوحل، المئات من المشاهدين؛ لمشاهدة التنافس المحموم بين الجاموس المائي، ويكون ذلك تكريمًا له على دوره منذ مئات السنين في زراعة الأرز في تايلاند.