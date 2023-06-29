"غينيس" حسمتها من قبل.. استكشافية بـ3 دول لرصد النهر الأطول.. "أمازون أم النيل؟"

ومع ذلك فإن الباحث الأمريكي جيمس كونتوس كان قد طرح في الوقت نفسه عام 2014 نظرية بديلة، يقع ينبوع نهر الأمازون، وفقًا لها، في شمال بيرو؛ لذا يصبح طوله أكبر مما يُعتقد عمومًا بمقدار 77 كيلومترًا.