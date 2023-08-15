زامبيا: ضبط طائرة خاصة تحمل مخدرات وملايين الدولارات.. واحتجاز 6 مصريين

أعلنت السلطات الزامبية اليوم الثلاثاء أنها احتجزت طائرة خاصة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدًا، و602 عملة ذهبية، وخمس بنادق بها 126 رصاصة.
وفي التفاصيل، احتجزت اللجنة عشرة أشخاص، هم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وصرح ناسون باندا، المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، إلى الصحفيين بالعاصمة لوساكا بأن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل "بضائع خطرة"، وهبطت أمس الاثنين نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.
وأوضح باندا: "أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخائر، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوجرام، ومعدات لوزن الذهب".
وأضاف بأنه تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، مشيرًا إلى أن الأموال عهد بها إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق.