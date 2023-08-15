زامبيا: ضبط طائرة خاصة تحمل مخدرات وملايين الدولارات.. واحتجاز 6 مصريين

وصرح ناسون باندا، المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، إلى الصحفيين بالعاصمة لوساكا بأن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل "بضائع خطرة"، وهبطت أمس الاثنين نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.