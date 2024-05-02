رغم الجدل الأمني حولها.. "التعاون والتنمية" تكشف الآثار الإيجابية للهجرة على الدول المتقدمة

وأضافت أنّه كان لتدفقات الهجرة آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكانت مفيدة بشكل عام للناتج المحلّي الإجمالي، من خلال نمو القوى العاملة، وفقاً لـ"فرانس برس".