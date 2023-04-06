الكويت.. إبعاد 9 آلاف وافد خلال 3 أشهر وجنسيةٌ عربية تحتل المرتبة الرابعة

أبعدت السلطات الأمنية الكويتية، 9 آلاف وافد من عدة جنسيات، إلى بلدانهم؛ بينهم نحو 4000 امرأة؛ وذلك منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى نهاية مارس الماضي.