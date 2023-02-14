قارَن مصيرَ أهل مصر وتركيا.. حاخام يهودي: بنو إسرائيل غنوْا الأغاني لأنهم رأوا في ذلك "عدالة إلهية"

وقال "إلياهو" في مقال في صحيفة "أولام كاتان"، وهي نشرة أسبوعية يمينية دينية ذات شعبية بين صفوف المتشددين الإسرائيليين: "ليس هناك شك في أن أولئك الذين رأوا المصريين (جيش فرعون) يغرقون في البحر، والذين لم يتذكروا الحدث بأكمله من البداية إلى النهاية؛ كانوا سيمتلئون بشفقة كبيرة عليهم، وسيحاولون إنقاذهم من الغرق"؛ مضيفًا: "لكن بني إسرائيل غنوْا الأغاني لأنهم يعرفون المصريين، وفهموا أن هؤلاء الغرقى أرادوا قتل بعضهم والاستمرار في استعباد البقية.. لقد غنوْا الأغاني لأنهم فهموا أن هناك عدالة إلهية هنا تهدف إلى معاقبة المصريين الذين أغرقوا بني شعب إسرائيل في النيل، حتى يرى جميع الأشرار في العالم ويخافون".