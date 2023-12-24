بعد انتهاء صلاحية حقوق النشر.. ميكي وميني ماوس يصبحان ملكية عامة الأسبوع المقبل

ستصبح اثنتان من أكثر الشخصيات الكرتونية شهرة في العالم (ميكي ماوس، وميني ماوس) ملكية عامة ابتداءً من الأول من يناير 2024؛ وهو ما سيسمح للعامة وصناع المحتوى باستخدام هاتين الشخصيتين في أي نوع من الأعمال الجديدة، بما في ذلك الكتب والأفلام والموسيقى.
وأعلنت شركة ديزني أيضًا أن ميكي ماوس، سيستمر في تولي دوره القيادي كسفير عالمي لوالت ديزني، وبهذا ينضم ميكي وميني إلى قائمة طويلة من الشخصيات التي أصبحت ملكية عامة، مثل: (بيتر بان، وبامبي، والحورية الصغيرة، وسنو وايت، وسندريلا).
وكان من المتوقع أن تصبح شخصيتا ميكي وميني ماوس ملكية عامة في عام 1984، ومع ذلك، قام قانون حقوق الطبع والنشر الذي أصدر في عامي 1976 و1988 من قِبَل الكونجرس، بتمديد حقوق النشر لسنوات إضافية لجميع الشخصيات، وبذلك أصبحت مدة حقوق الملكية للأعمال هي 95 عامًا، وهي القاعدة العامة السارية إلى الوقت الحالي.
يُذكر أن شخصية ميكي ماوس ظهرت لأول في عام 1928 في شركة والت ديزني، وهي من أكثر الشخصيات الكرتونية شهرة حول العالم.