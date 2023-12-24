بعد انتهاء صلاحية حقوق النشر.. ميكي وميني ماوس يصبحان ملكية عامة الأسبوع المقبل

وكان من المتوقع أن تصبح شخصيتا ميكي وميني ماوس ملكية عامة في عام 1984، ومع ذلك، قام قانون حقوق الطبع والنشر الذي أصدر في عامي 1976 و1988 من قِبَل الكونجرس، بتمديد حقوق النشر لسنوات إضافية لجميع الشخصيات، وبذلك أصبحت مدة حقوق الملكية للأعمال هي 95 عامًا، وهي القاعدة العامة السارية إلى الوقت الحالي.