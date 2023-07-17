مصر.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار مبنى مكون من 5 طوابق بحدائق القبة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق.. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودَفَع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دَفَع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.