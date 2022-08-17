حول العالم في صورة: "زومبي".. لماذا يُخرج الإندونيسيون جثث موتاهم من القبور؟

لدى بعض القبائل والمجموعة الإثنية والعرقية في أطراف الكرة الأرضية وأنحائها عادات وتقاليد بعضها غريب، وأخرى مميزة، لكن لا أحد لديه عادات أغرب من قبيلة تورجا في إندونيسيا، الذين يشتهرون بإخراج موتاهم من أماكن دفنهم وقبورهم كل فترة زمنية للاحتفال بهم، وإظهار الحب لهم!
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تقوم إحدى السيدات من مجموعة توراجا العرقية بتحضير جثث أقاربها التي تم إخراجها من المقابر؛ لتنظيفها، وإلباسها ملابسها في سلسلة من الاحتفالات التقليدية في قرية توريا شمال توراجا بإندونيسيا.
وبحسب معتقدات "توراجا"، فإن عدم سعادة الموتى يعني فشل في عملية حصاد الأرز في العام التالي؛ لذا فإنهم يقيمون كل 3 أعوام احتفالاتهم التي تعود إلى قرون بعيدة؛ فيخرجون الجثث، ويلبسونها أفضل الثياب، ويعتنون بها أشد الاعتناء؛ حتى يكون أصحابها سعداء أثناء وفاتهم!
ويحتفظ "توراجا" بموتاهم في "الفورمالين"؛ حتى يمنعوا ولو جزئيًّا عملية تحلل جثثهم وتعفُّنها، ويعتقدون أن ذلك الاحتفال وإخراج الجثث بتلك الطريقة وذلك المظهر نوع من إظهار الاحترام لأحبائهم الراحلين.