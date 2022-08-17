حول العالم في صورة: "زومبي".. لماذا يُخرج الإندونيسيون جثث موتاهم من القبور؟

لدى بعض القبائل والمجموعة الإثنية والعرقية في أطراف الكرة الأرضية وأنحائها عادات وتقاليد بعضها غريب، وأخرى مميزة، لكن لا أحد لديه عادات أغرب من قبيلة تورجا في إندونيسيا، الذين يشتهرون بإخراج موتاهم من أماكن دفنهم وقبورهم كل فترة زمنية للاحتفال بهم، وإظهار الحب لهم!