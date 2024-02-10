أرسلت نداء استغاثة فقصف الإسرائيليون سيارة الإسعاف.. هذه قصة الشهيدة الصغيرة "هند"

قبل نحو 12 يومًا أرسلت فتاة صغيرة، لم تكمل عامها السادس، نداء استغاثة بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي السيارة التي تُقلُّها برفقة ذويها. وأخذت قصة الطفلة "هند" تتفاعل عبر الأيام التالية على نطاق واسع إلى أن عُثر على جثتها مع 5 أفراد من أسرتها.