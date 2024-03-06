صور مؤلمة: صاروا هياكل عظمية.. سوء التغذية يحصد أرواح أطفال غزة

وهناك نحو 90% من أطفال غزة يواجهون مصير "الكفارنة"، وهو الموت؛ إذ كشف تقرير أممي عن أن 90% من الأطفال دون سن الثانية، و95% من النساء الحوامل والمرضعات، يواجهون فقرًا غذائيًّا حادًّا؛ ما يعني أنهم استهلكوا مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم السابق، والطعام الذي يمكنهم الحصول عليه هو ذو قيمة غذائية منخفضة للغاية.