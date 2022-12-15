شاهد ما فعله "تويتر" بحساب طالب يتابع طائرة إيلون ماسك

وكان الطالب ذاته قد قال، قبل أيام: إن حسابه تَعَرض للتقييد، وعرَض لقطة شاشة تُظهر ما قال إنه رسالة من مسؤولة في "تويتر" تطلب تقييد ظهور الحساب.