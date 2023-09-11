"ماسك" يُدخل الإنترنت المجاني في مناطق ضربها الزلزال بالمغرب

أطلق خبراء مغاربة، خدمات الإنترنت المجاني في بعض المناطق التي ضربها الزلزال، عن طريق ربط الاتصال مع الأقمار الاصطناعية لشبكة "ستارلينك"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وتتبع تلك الشبكة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وتوفر خدمات الإنترنت عبر العالم، بشكل مجاني.
ولقيت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا وسط المغاربة؛ حيث ستساعد رجال الأمن وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين في التواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، لا سيما بالمناطق الوعرة التي ضربها الزلزال المدمر، والتي لا تتوفر لها تغطية جيدة من طرف شبكات الاتصال المحلية.
ونشر الخبير المغربي علي الكراكبي، على صفحته في فيسبوك، مجموعة من الصور، يظهر فيها وهو يطلق خدمات الإنترنت.
كما أحضر معدات خاصة لتوفير الطاقة الكهربائية حتى يتم استغلالها في الإنارة وشحن بطاريات الهواتف والمعدات التقنية.
وقال "علي"، في تدوينة عبر خاصية "ستوري": إن إحدى المناطق المستفيدة من التقنية هي مركز الزلزال في "إفورير"، موضحًا أن "الناس يمكنهم الآن أن يتواصلوا مع أهلهم عبر الإنترنت، والنساء يمكنهن أن يطبخن الأكل حتى في الليل بفضل وجود الإنارة".
يُذكر أن هذا المشروع جزء من جهود توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات السلكية.