"ماسك" يُدخل الإنترنت المجاني في مناطق ضربها الزلزال بالمغرب

وقال "علي"، في تدوينة عبر خاصية "ستوري": إن إحدى المناطق المستفيدة من التقنية هي مركز الزلزال في "إفورير"، موضحًا أن "الناس يمكنهم الآن أن يتواصلوا مع أهلهم عبر الإنترنت، والنساء يمكنهن أن يطبخن الأكل حتى في الليل بفضل وجود الإنارة".