اكتشاف علمي مذهل.. لماذا يزيد الجوع في الشتاء؟! العلماء يجيبون
توصّل علماء الأعصاب في مؤسسة سكريبس للبحوث الامريكية، إلى سبب زيادة الشهية لدى الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان، في الشتاء والأجواء الباردة، وتمكنوا من تحديد الدوائر العصبية المحدّدة التي تؤدي إلى زيادة الأكل عند الشعور بالبرودة.
وأشار العلماء إلى أن الكائنات الحية طبيعياً تحرق مزيداً من الطاقة للحفاظ على دفء أجسامها عندما يكون الجو بارداً، وهذه الزيادة في استهلاك الطاقة تجعلها أكثر جوعاً، على الرغم من أن طريقة عمل هذه العملية كانت غامضة حتى الآن.
مع ذلك، توصل الباحثون الآن إلى مجموعة من الخلايا العصبية في الفئران تعمل كـ "مفتاح" لزيادة الجوع المتسبّب في البرد، وقد يفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة للعلاجات التي تركز على عملية الأيض وفقدان الوزن.
وقال الدكتور لي يي، كبير الباحثين في الدراسة في مؤسسة سكريبس للبحوث، إنه عندما قام العلماء بتنشيط هذه الخلايا، زاد شعور الجوع لدى الفئران، وعند منعها، انخفض الشعور بالجوع، ويعمل هذا النظام فقط في البيئات الباردة، مما يعني أن هناك إشارة باردة منفصلة تؤثر في الشهية.