اكتشاف علمي مذهل.. لماذا يزيد الجوع في الشتاء؟! العلماء يجيبون

وقال الدكتور لي يي، كبير الباحثين في الدراسة في مؤسسة سكريبس للبحوث، إنه عندما قام العلماء بتنشيط هذه الخلايا، زاد شعور الجوع لدى الفئران، وعند منعها، انخفض الشعور بالجوع، ويعمل هذا النظام فقط في البيئات الباردة، مما يعني أن هناك إشارة باردة منفصلة تؤثر في الشهية.