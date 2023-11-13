ليس كما نظن.. دراسة تكشف أغرب حقيقة علمية عن فتحتَي الأنف

ونقلت الوكالة عن مجلة "sciencealert" العلمية، أن الباحثين كتبوا في ورقتهم المنشورة: "على الرغم من الدراسات الكثيرة على استجابات الرائحة في الجهاز الشمي؛ إلا أنه لا يُعرف سوى القليل نسبيًّا عن كيفية دمج وتمييز المعلومات التي تحصل عليها فتحتا الأنف في نظام حاسة الشم لدى الإنسان".