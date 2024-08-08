تحذيرات من "تسونامي" في اليابان.. شاهد لحظات حدوث زلزالين بقوة 7.1 و6.9 درجات

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس: إن زلزالين بقوة 7.1 و6.9 درجات، ضربا بحر اليابان، وسط تحذيرات من موجات "تسونامي" محتملة، حسب وكالة "رويترز".