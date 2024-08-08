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تحذيرات من "تسونامي" في اليابان.. شاهد لحظات حدوث زلزالين بقوة 7.1 و6.9 درجات
قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس: إن زلزالين بقوة 7.1 و6.9 درجات، ضربا بحر اليابان، وسط تحذيرات من موجات "تسونامي" محتملة، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت الوكالة أن "هناك ملاحظات بشأن 3 ضربات ارتدادية طويلة على الأقل، ناتجة عن أحد الزلازل".
وبثت وسائل إعلام يابانية، مَشاهد التقطتها كاميرات المراقبة للحظة وقوع الزلزال في جزيرتي كيوشو وشيكوكو.
وأشارت إلى أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن موجات "تسونامي" محتملة على المناطق الساحلية.
بدورها، قالت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" إن "من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي المنطقة الجنوبية عند الساعة 08:30 (بتوقيت جرينتش)".
وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي واحدة من دول العالم التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.